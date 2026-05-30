Fabrizio Romano ha aggiornato sulla possibilità che Curtis Jones lasci il Liverpool per un trasferimento. Il centrocampista, attualmente in forza al club inglese, è nel mirino di Cristian Chivu, che lo considera un obiettivo per rinforzare il centrocampo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale operazione.

di Lorenzo Vezzaro Curtis Jones è il grande obiettivo di Cristian Chivu per il centrocampo: Fabrizio Romano racconta le ultime novità sull’affare. L’ Inter continua a lavorare sull’acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, confermando quanto anticipato dai principali esperti di mercato. Secondo Fabrizio Romano, l’operazione è una priorità assoluta per la squadra di Cristian Chivu in mediana. Inter, trattativa con Liverpool ancora aperta. Romano ha precisato che l’ Inter ha già avuto due incontri con il Liverpool e che il giocatore è favorevole al trasferimento: “una totale apertura dal giocatore che vorrebbe vestire nerazzurro da gennaio”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, Curtis Jones nel mirino: aggiornamento di Fabrizio Romano sul centrocampista del Liverpool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato: le ultime trattative che scaldano il cuore dei tifosi!

Notizie e thread social correlati

Jones Inter, Fabrizio Romano svela: «Curtis ha già dato il suo sì, ora decide il Liverpool»Fabrizio Romano ha riferito che il centrocampista dei Reds ha già dato il suo assenso a un trasferimento, mentre ora spetta al Liverpool decidere se...

Calciomercato Inter, c’è il gradimento per Jones: centrocampista inglese nel mirino, è sfida al LiverpoolSul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il centrocampista inglese, considerato un obiettivo per rinforzare il reparto.

Temi più discussi: Chi è e come gioca Jones, il figlio di Toxteth nel mirino dell'Inter; Inter in pressing su Curtis Jones: quanta distanza c'è con il Liverpool; L'Inter fa sul serio per Jones: contatto con il Liverpool. Scatto per Palestra, c'è il nome per la difesa; Calciomercato Inter, occhi su Curtis Jones: l'offerta e la richiesta del Liverpool.

? Si è assottigliata, ma resta ancora distanza tra l’Inter e il Liverpool nella corsa a Curtis Jones. I nerazzurri hanno allacciato i dialoghi con gli agenti del cc subito dopo la sessione di gennaio, ? quando fu impossibile portarlo a Milano per volontà dei Reds. x.com

[GdS] L'Inter si avvicina sempre di più a Curtis Jones: c'è stato un altro contatto tra i dirigenti del mercato dei Nerazzurri e quelli dei Reds. I Nerazzurri sono disposti ad arrivare fino a 25 milioni con i bonus. Tuttavia, l'Inter vuole stabilire una bassa percentuale d reddit

Calciomercato Inter: sprint per Curtis Jones, Chivu ridisegna il centrocampo e studia il colpo PalestraCalciomercato Inter: Curtis Jones e Palestra sono i due grandi obiettivi dei nerazzurri in vista della prossima sessione estiva Le grandi manovre del calciomercato Inter per la stagione 2026-27 sono u ... msn.com

Sky – Inter, 10 mln la distanza per Curtis Jones: ecco offerta e richiesta LiverpoolL'Inter si avvicina a piccoli passi a Curtis Jones. Ma ancora non è vicina al centrocampista del Liverpool. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, ammonta a 10 milioni la distanza tra l'offert ... fcinter1908.it