L'Inter valuta l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool per rinforzare il centrocampo. La trattativa è in corso, ma ci sono ostacoli che rallentano la chiusura dell'accordo. La società nerazzurra spera di definire l'operazione, mentre il Liverpool valuta le offerte ricevute. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità del trasferimento. La trattativa resta in fase di negoziazione senza conferme ufficiali.

? Punti chiave Come cambierà il centrocampo nerazzurro con l'arrivo del talento inglese?. Quali ostacoli impediscono ad Ausilio di chiudere subito l'affare?. Perché la dirigenza ha scelto proprio Curtis Jones per il futuro?. Cosa significa la conferma di Mkhitaryan per la strategia del club?.? In Breve Piero Ausilio ha avviato i colloqui con la dirigenza Liverpool a Montecarlo.. Mkhitaryan punta al rinnovo del contratto con l'Inter fino al 2027.. Il centrocampista inglese classe 2001 serve dinamismo al reparto centrale nerazzurro.. Nuovi incontri tra i club sono previsti nei prossimi giorni a Montecarlo.. Piero Ausilio ha incontrato la dirigenza del Liverpool a Montecarlo per discutere del possibile trasferimento di Curtis Jones nel centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Interlancio a Montecarlo: l’Inter punta Curtis Jones dal Liverpool

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