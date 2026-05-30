L'Inter ha deciso di esercitare il diritto di recompra su Stankovic junior per 23 milioni di euro. Dopo aver riacquistato il giocatore, valuteranno le azioni successive, che potrebbero includere una cessione o un'altra soluzione. La decisione finale dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che è da sempre legato al club. La società ha tempo per decidere il da farsi nei prossimi mesi.

Papà Stankovic, sempre protettivo nei confronti dell’ultimo dei figli, ha scelto di lanciare un messaggio tutt’altro che sibillino: "Aleksandar deve giocare". Soprattutto dopo un’annata da giù il cappello: campione del Belgio per la prima volta, nove gol, cinque assist, una Champions da titolare, attestati di stima ovunque. Compreso Chivu: "Lo conosco fin da bambino - disse in una conferenza -, lo continuiamo a osservare con attenzione". Da qui la domanda che tiene le antenne dritte di tutto il mondo Inter: che si fa? I nerazzurri "riacquisteranno" Stankovic utilizzando il diritto di recompra fissato a 23 milioni. Dopo due annate da titolare, prima in Svizzera con il Lucerna e poi in Belgio col Bruges, il figlio di Dejan tornerà alla base. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, che fai con Stankovic junior? Pro e centro di un'eventuale cessione

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