L'Inter ha avviato le trattative per ingaggiare il centrocampista inglese, con un affondo finale che potrebbe concretizzarsi entro l'inizio di giugno. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo, mentre il club ha spinto con decisione per portare a termine l’operazione. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.

Giovedì Cristian Chivu ha passato parte del pomeriggio nella sede di viale della Liberazione, dentro alla Milano dei grattacieli con il naso all’insù: era lì per impegni istituzionali, ma di questi tempi il mercato entra dalla finestra anche quando lo chiudi fuori dalla porta. Quanto Marco Palestra piaccia al tecnico romeno ormai è arcinoto, ma altrettanto conosciuta è la difficoltà nel trattare con la bottega atalantina: l’esterno è considerato da tutta l’Inter la priorità assoluta per la stagione che verrà, ma difficilmente sarà il primo colpo della nuova collezione. Si affonderà a Bergamo solo al momento opportuno, anzi il tempo può diventare il migliore alleato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, c'è il primo colpo: affondo finale per Jones, può arrivare a inizio giugno

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