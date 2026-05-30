Inter c' è il primo colpo | affondo finale per Jones può arrivare a inizio giugno

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha avviato le trattative per ingaggiare il centrocampista inglese, con un affondo finale che potrebbe concretizzarsi entro l'inizio di giugno. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo, mentre il club ha spinto con decisione per portare a termine l’operazione. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.

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© Gazzetta.it - Inter, c'è il primo colpo: affondo finale per Jones, può arrivare a inizio giugno
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