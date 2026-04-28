Calciomercato Inter la pista Curtis Jones resta caldissima | Liverpool orientato alla cessione affondo in estate
I nerazzurri continuano a seguire con interesse la situazione di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, in vista del mercato estivo. La società inglese sembra orientata a cedere il giocatore, che ha suscitato interesse tra le fila dell’Inter. La trattativa tra le parti potrebbe quindi concretizzarsi nelle prossime settimane, con un possibile affondo nei mesi successivi. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi delle prossime mosse di entrambe le parti.
di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare Curtis Jones in vista della prossima estate: gradimento reciproco. L’ Inter inizia a scaldare i motori per la sessione estiva di trasferimenti. Arrivano conferme pesanti da Fabrizio Romano su un profilo che potrebbe infiammare il centrocampo nerazzurro nel 2027. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Curtis Jones chiama i nerazzurri: Romano conferma il forte gradimento reciproco per l’estate. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato sul suo canale YouTube, il nome di Curtis Jones resta in cima alla lista dei desideri di Viale della Liberazione.🔗 Leggi su Internews24.com
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