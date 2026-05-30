Frattesi lascerà l’Inter al termine della stagione, dopo aver giocato tre anni e vinto due scudetti con la squadra. La sua partenza è stata confermata e si attende che si trasferisca in un club di Serie A. La decisione chiude un periodo di tre stagioni in nerazzurro, durante le quali ha contribuito ai successi del team. La sua cessione rappresenta una delle ultime mosse di mercato per l’Inter in vista della prossima campagna.

Frattesi saluterà l’Inter nel calciomercato estivo, dopo tre anni e la conquista di due Scudetti. Quest’anno il classe ’99 ha giocato molto poco (e quasi sempre male) anche a causa dei numerosi problemi fisici: in ogni caso non rientrava e non rientra nei piani di Chivu. L’Inter proverà a monetizzare sperando nella Premier, ma non sarà facile: sul mercato il valore dell’ex Sassuolo è precipitato. Difficilmente qualche club si presenterà in viale della Liberazione con una proposta superiore ai 2025 milioni, e sarebbe già oro colato. Ecco perché non va trascurata la possibilità che il centrocampista offensivo romano venga utilizzato dall’Inter come possibile pedina di scambio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, arrivano conferme: Frattesi contropartita in Serie A

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ACCORDO FINALE DI MERCATO ALLINTER! ROMANO CONFERMATO SUBITO. FRATTESI ESCE E ARRIVA UN STRANIERO

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