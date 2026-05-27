Il fantasista argentino, che parteciperà al Mondiale con la nazionale argentina, lascerà la Serie A dopo due stagioni. La notizia è confermata da fonti spagnole e riguarda sia l’Inter che il Como, con cui il giocatore ha avuto un contratto. La cessione è definitiva e non sono previste trattative in corso per il suo trasferimento. La decisione segue le trattative tra le parti e le comunicazioni ufficiali delle società coinvolte.

Il fantasista, che prenderà parte al Mondiale con l’Argentina, lascerà la Serie A dopo due stagioni Niente da fare per Inter e Como. Nico Paz è destinato a tornare al Real Madrid questa estate dopo aver trascinato i lariani verso una storica qualificazione in Champions League. Nico Paz torna al Real Madrid (Ansa) – Calciomercato.it Per la stampa spagnola e il quotidiano ‘AS’ non ci sono dubbi: i ‘Blancos’ attiveranno la clausola di recompra per richiamare alla base il fantasista classe 2004, protagonista di un grandissimo campionato con la maglia del Como. Arrivano conferme quindi sulla notizia delle scorse settimane di Calciomercato.it sul rientro al Real Madrid di Nico Paz, con il club madrileno eventualmente pronto a valutare solo offerte astronomiche da almeno 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter (e Como) KO: addio Nico Paz! Arrivano conferme dalla Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato InterOaktree Sogna un Super Colpo! Romano Conferma un Top

Notizie e thread social correlati

Nico Paz Inter, il sogno di mercato nerazzurro si complica: le ultime indiscrezioni dalla SpagnaLe trattative per il trasferimento di Nico Paz all'Inter si sono complicate a causa della concorrenza di un club spagnolo.

Como Inter LIVE 2-0: Nico Paz trova il raddoppio in contropiedeAlle 20:45 si gioca al Sinigaglia la partita tra Como e Inter, valida per il 32° turno della Serie A 2025/26.

Temi più discussi: Inter stravince, crollo Milan e Juve: il pagellone della serie A; Il Real spezza i sogni di Como e Inter: Nico Paz torna a Madrid, i tempi per il riacquisto e i piani per il futuro; Inter, Zanetti su Nico Paz: Dovrebbe tornare al Real; Corsa Champions, quanto varrebbe la qualificazione per Milan, Roma, Juve e Como.

[Nico Paz di Marzio] vuole restare al Como 1907 per un'altra stagione e giocare in Champions League, ma il Real Madrid non ha ancora preso una decisione finale reddit

Inter, cambia tutto per Nico Paz? L’argentino ha espresso la sua volontà!Possibile colpo di scena per Nico Paz. Il talento argentino ha espresso apertamente la sua volontà: ora è tutto nelle mani del Real Madrid! spaziointer.it

Nico Paz, scoppia la tensione tra il Como e l’Inter: che buferaFabregas alza il muro su Nico Paz, ma il futuro del talento argentino resta tutto da scrivere tra Inter, Como e Real Madrid ... calciomercatoweb.it