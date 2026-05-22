Intelligenza artificiale e umanesimo digitale a Firenze convegno sui nuovi diritti

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 28 maggio, a partire dalle 15.30, si terrà a Firenze un convegno organizzato dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. L'evento, intitolato “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, fa parte del ciclo di incontri Edhu – European Digital Humanism. La discussione si concentrerà sui temi legati all'impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti e sull’evoluzione del rapporto tra tecnologia e diritti umani in ambito europeo.

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(Adnkronos) – La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 15.30, il convegno “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, un evento Edhu – European Digital Humanism. L’appuntamento si terrà nella sede della Biblioteca della Fondazione, in via Pian dei Giullari a Firenze, e riunirà esperti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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