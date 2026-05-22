Intelligenza artificiale e umanesimo digitale a Firenze convegno sui nuovi diritti

Giovedì 28 maggio, a partire dalle 15.30, si terrà a Firenze un convegno organizzato dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. L'evento, intitolato “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, fa parte del ciclo di incontri Edhu – European Digital Humanism. La discussione si concentrerà sui temi legati all'impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti e sull’evoluzione del rapporto tra tecnologia e diritti umani in ambito europeo.

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(Adnkronos) – La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 15.30, il convegno “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, un evento Edhu – European Digital Humanism. L’appuntamento si terrà nella sede della Biblioteca della Fondazione, in via Pian dei Giullari a Firenze, e riunirà esperti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Futuri Artificiali | Francesco DIsa, Marco Schiaffino, Noura Tafeche Sullo stesso argomento Un umanesimo digitale? Appunti di etica dell’intelligenza artificialePubblichiamo l’introduzione del volume di Lucio Romano, “Un umanesimo digitale? Appunti di etica dell’intelligenza artificiale”, di recente... Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale: a Firenze il Convegno dei Cavalieri del LavoroLa Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizza il Convegno Nazionale 2026, che si terrà il 21 marzo alle 9 a Firenze, presso l’Istituto... Intelligenza artificiale e umanesimo digitale, a Firenze convegno sui nuovi dirittiLa Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 15.30, il convegno Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa, un ... adnkronos.com La prima enciclica di Leone XIV sarà presentata il 25 maggio 2026. Il testo sulla custodia della persona nel tempo dell’intelligenza artificiale è una riflessione su un nuovo umanesimo nell’era digitale. Sarà scritta con Claudius 4.6 di Antropicus. #papa #le x.com Libro sulla verità nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Contiene citazioni inventate dall'Intelligenza Artificiale. reddit L'enciclica di Leone: Disarmare l'IAVivere le tecnologie nel tempo dell'intelligenza artificiale ispirandosi al Vangelo, aprendo i cuori e rifiutando ogni utilizzo perverso, soprattutto in campo bellico e militare. Il mondo attende la p ... ilgiornale.it