Insulti omofobi e percosse ai danni di un 17enne a Como denunciate due minorenni pregiudicate

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Como, due minorenni di 17 anni sono state denunciate dopo aver aggredito un coetaneo in centro città, rivolgendo insulti omofobi e causandogli delle percosse. Le due ragazze, entrambe con precedenti, sono state identificate e segnalate alle autorità competenti. L’episodio è avvenuto in un'area pubblica e ha coinvolto un ragazzo di 17 anni che ha riportato danni fisici e verbali. La vicenda è ora sotto indagine.

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Due ragazze di Como sono state denunciate per percosse dopo aver aggredito un coetaneo nei pressi del Duomo. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, è stato segnalato alla Polizia che ha identificato e sanzionato le responsabili, entrambe già note alle forze dell’ordine. L’intervento a Como Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione di aggressione ricevuta dalla Questura di Como nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata in Via Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Duomo, a seguito di una segnalazione che riferiva di un’aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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