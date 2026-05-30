Due ragazze di 17 anni sono state denunciate a Como dopo aver insultato un coetaneo con frasi omofobe e averlo aggredito con calci, pugni e schiaffi in pieno centro. L’episodio è avvenuto il 30 maggio e le giovani sono state identificate e segnalate alle autorità. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni della vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Como, 30 maggio 2026 – Prima l'hanno apostrofato con frasi omofobe, poi l'hanno picchiato con calci, pugni, schiaffi. Un nuovo episodio di violenza è andato in scena questa volta a Como. Ieri pomeriggio la polizia ha denunciato, per percosse ai danni di un loro coetaneo, due ragazze 17enni, residenti nella città lariana ed entrambe pregiudicate. Verso le 14 una Volante della Questura di Como è stata inviata in via Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Duomo, dove era stata segnalata l'aggressione ai danni del ragazzo. Sul posto gli agenti hanno raccolto le descrizioni della vittima, che ha raccontato di essere stato prima offeso con frasi omofobe e successivamente preso a schiaffi, pugni e insultato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, insulti omofobi e calci a un coetaneo in pieno centro: due ragazze 17enni denunciate

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