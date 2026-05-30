Un uomo di 31 anni di Porto Empedocle è stato accusato di stalking e lesioni alla zia. Secondo le accuse, avrebbe rivolto insulti, minacce di morte e compiuto un'aggressione nei suoi confronti. La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ha deciso di procedere con un procedimento penale. La posizione dell'uomo viene valutata in vista di un possibile rinvio a giudizio.

Un trentunenne di Porto Empedocle, accusato di stalking e lesioni ai danni della zia, rischia il rinvio a giudizio. La procura di Agrigento ha chiesto il processo per M. G., 31 anni, originario di Saronno, attualmente sottoposto al divieto di dimora nel Comune agrigentino.L'uomo avrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stalking e minacce di morte all’ex marito con i bigliettini di una impresa funebre: 50enne a processoUna donna di 50 anni si trova ora a processo per una serie di comportamenti che hanno coinvolto l’ex marito.

Insulti e minacce alla compagna. Un 52enne finisce a processoUn uomo di 52 anni è stato chiamato a rispondere di maltrattamenti e minacce nei confronti della compagna.

Temi più discussi: Rossella Erra travolta da insulti e minacce, la confessione a La volta buona: Ho denunciato; Schiaffi, spinte e insulti alla moglie davanti al figlio minorenne, poi le minacce di morte: un uomo è stato arrestato dai carabinieri; Botte, insulti e minacce di morte alla compagna davanti al figlioletto: arrestato dai Carabinieri un uomo di Roncegno; Insulti, minacce di morte e aggressione alla zia: trentunenne a processo per stalking.

Insulti e minacce di morte anche ai familiari in patria. Tre uomini nei guai a #Rimini newsrimini.it/ultima-ora/ins… via @newsrimini x.com

Insulti, minacce di morte e aggressione alla zia: trentunenne a processo per stalkingUn trentunenne di Porto Empedocle, accusato di stalking e lesioni ai danni della zia, rischia il rinvio a giudizio. La procura di Agrigento ha chiesto il processo per M. G., 31 anni, originario di ... agrigentonotizie.it

Schiaffi, spinte e insulti alla moglie davanti al figlio minorenne, poi le minacce di morte: un uomo è stato arrestato dai carabinieriTRENTO. Schiaffi, spinte e insulti alla moglie davanti al figlio minorenne per mesi, e anche minacce di morte: un uomo è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto è successo in bassa Valsugana dove i ... ildolomiti.it