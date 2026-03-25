Un uomo di 52 anni è stato chiamato a rispondere di maltrattamenti e minacce nei confronti della compagna. Secondo le accuse, avrebbe rivolto insulti e manifestato gelosia eccessiva, arrivando a controllare la donna e a puntarle un coltello alla gola durante un episodio. La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il processo.

Avrebbe maltrattato sistematicamente la compagna, manifestando una morbosa gelosia. L’avrebbe insultata, controllata arrivando anche a puntarle un coltello alla gola. Avrebbe poi preteso di essere mantenuto, sperperando il proprio denaro nell’acquisto di hashish e consumando tutti i buoni pasto della vittima. Sono questi alcuni degli episodi di cui è accusato un 52enne di Pavullo, finito a processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare dinanzi al gup Sermarini: su istanza della difesa il giudice aveva disposto la perizia psichiatrica e ieri mattina il perito ha rappresentato le proprie conclusioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti e minacce alla compagna. Un 52enne finisce a processo

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