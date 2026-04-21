Stalking e minacce di morte all’ex marito con i bigliettini di una impresa funebre | 50enne a processo

Una donna di 50 anni si trova ora a processo per una serie di comportamenti che hanno coinvolto l’ex marito. Le accuse includono stalking e minacce di morte, con messaggi lasciati nella cassetta delle lettere, sul parabrezza dell’auto e appostamenti sotto casa. Tra gli oggetti trovati, anche un biglietto di un’impresa funebre con un messaggio minaccioso che augurava una “brutta fine”.

ANCONA - Una serie di episodi ravvicinati, insistenti e sempre più inquietanti: messaggi minacciosi lasciati nella cassetta delle lettere, sul parabrezza dell’auto, appostamenti sotto casa e persino un biglietto da visita di un’impresa funebre con l’augurio di una “brutta fine”. È questo il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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