I genitori e i cittadini di Cesenatico si stanno unendo per raccogliere fondi a sostegno della scuola materna Cardinal Schuster. La raccolta mira a finanziare interventi e miglioramenti per la struttura. La comunità si mobilita con iniziative e donazioni per garantire un sostegno concreto alla scuola e ai bambini che frequentano l’istituto. Nessuna data o dettaglio specifico su eventi o cifre viene ancora comunicato.

Il cuore grande dei genitori e dei cittadini di Cesenatico sostiene la scuola materna Cardinal Schuster. In tre settimane dal lancio, la campagna di crowdfunding ’Insieme. Facciamoli Volare!’, ha superato l’ambizioso obiettivo di 5.300 euro, destinato all’installazione di due nuove altalene per i bambini della sezione Primavera e della scuola dell’infanzia. È un risultato straordinario, che testimonia in modo concreto il forte senso di appartenenza e la partecipazione attiva del territorio, come testimoniano i promotori dell’iniziativa: "Non ci aspettavamo una risposta così rapida e generosa, in poco tempo abbiamo raggiunto un traguardo importante grazie al contributo di famiglie, cittadini, ex alunni e attività locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insieme per sostenere la materna Schuster

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