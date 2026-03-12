Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica complessa che limita fortemente la sua autonomia e rende particolarmente impegnativa la quotidianità sua e della sua famiglia. Nonostante le difficoltà, Filena frequenta la scuola e i suoi genitori la accompagnano ogni giorno in tutte le attività, cercando di garantirle una vita il più possibile serena. Il percorso, tuttavia, è tutt’altro che semplice: la sua condizione richiede cure continue, terapie e trattamenti spesso complessi e invasivi. Fin dalla nascita Filena è seguita dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove nel tempo la famiglia ha avuto modo di incontrare altre famiglie che convivono con difficoltà simili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anni

Articoli correlati

Guardia, una sfida per Filena: parte la raccolta fondi per una cura sperimentale in MessicoUna bambina piena di vita, con un sorriso capace di illuminare anche i momenti più difficili.

Eric Dane come James Van Der Beek, aperta una raccolta fondi per sostenere le figlieLa recente scomparsa di Eric Dane, l’indimenticabile interprete del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e di Cal Jacobs in Euphoria, ha scosso...