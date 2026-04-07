Terni Mancano i geometri | tecnici e costruttori edili insieme per incentivare e sostenere studenti dei corsi CAT

A Terni, tecnici e costruttori edili si sono riuniti per affrontare il problema della carenza di geometri nel settore. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra scuole, imprese e professionisti dei corsi CAT, con l’intento di accompagnare gli studenti verso un’occupazione qualificata e tutelata. La discussione si è concentrata anche sulla promozione di pratiche più sicure, legali e sostenibili nelle attività edilizie.

Siglato accordo tra Ance Umbria e i Collegi dei geometri. Previste lezioni extracurriculari, laboratori e incontri con aziende Con questo obiettivo, martedì 7 aprile, nella sede di Terni di Confindustria, l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) dell’Umbria e i Collegi dei geometri delle provincie di Perugia e Terni hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede tutta una serie di attività da organizzare e mettere in campo in sinergia, per promuovere gli istituti CAT (ex istituti per geometri) tra i ragazzi e le loro famiglie, e sostenere gli studenti che scelgono questo percorso di studi e la professione del geometra. D’altronde,... 🔗 Leggi su Ternitoday.it "Mancano i geometri, serve l’indirizzo Cat". Appello di Ance Umbria per il corso di studiSPOLETO Tra “Centodieci“ e sisma, Spoleto è una città-cantiere, ma mancano i geometri. Irto nominato coordinatore nazionale dei Giovani Ance: il plauso dei costruttori edili regginiArrivano anche dai giovani costruttori edili di Reggio Calabria le congratulazioni a Nicola Irto, già presidente di Ance Giovani Calabria, per la...