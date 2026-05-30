L’allenatore Gattuso ha preso in mano la guida della Lazio, iniziando con una telefonata ai giocatori per stabilire un accordo interno. Successivamente, sono stati acquistati tra quattro e cinque nuovi giocatori. La squadra si prepara a cambiare stile di gioco con i nuovi acquisti, mentre Gattuso lavora per definire la formazione e la strategia da adottare nelle prossime partite.

Gattuso dà il via alla sua nuova era alla Lazio. Telefonata ai giocatori per stringere un patto, poi 45 nuovi acquisti. La formazione ideale. Il dado è tratto in casa biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, per risollevare una Lazio reduce da un deludente nono posto e rimasta fuori dall’Europa, il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani hanno affidato la panchina a Gennaro Gattuso. La dirigenza ha garantito al nuovo tecnico quattro o cinque acquisti mirati per avviare la ricostruzione. Il tutto in un clima ambientale complesso, segnato dalla contestazione dei tifosi e dall’Olimpico vuoto, che richiederà un mercato intelligente, finanziato anche da alcune uscite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inizia l’era Gattuso alla Lazio: telefonata ai giocatori, patto per lo spogliatoio e poi 4/5 acquisti. Come giocheranno i biancocelesti

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