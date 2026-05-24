Il Pisa ha subito un'altra sconfitta dopo una partita in cui la Lazio ha segnato due gol. La squadra toscana ha mostrato segnali di difficoltà, con poche occasioni create in attacco. La partita segna l'inizio di un nuovo periodo per il club, che si trova a dover ricostruire da zero. Nonostante i tentativi di avanzare, il Pisa non è riuscito a trovare la rete e continua a cercare una svolta nella sua stagione.

di Iacopo Nathan Sogno di una notte di inizio estate. Quello di vedere un Pisa arrembante, capace di cercare la profondità, aggredire gli avversari nella metà campo offensiva e trovare la via del gol. Un sogno, appunto, durato appena una manciata di minuti. Perché la squadra nerazzurra è partita forte, è andata vicinissima a segnare il gol dello 0-1 dopo pochi secondi con Vural, ha stappato il match con una zuccata del solito Moreo e ha costruito una palla gol gigante, con Angori che ha chiamato il giovane Furlanetto al miracolo. E poi, questo idillio di gioco mai visto fin qui da quando sulla panchina del Pisa c’è Hiljemark, è scoppiato come una bolla di sapone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pisa perde ancora una volta. Alla Lazio bastano due fiammate. Inizia l’era della ricostruzione

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