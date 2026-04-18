Dopo la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando che nello spogliatoio si percepiva un certo malessere. Ha parlato di una partita difficile, senza entrare troppo nel dettaglio, e ha suggerito di mantenere il silenzio sul futuro, senza rivelare piani o considerazioni personali. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui si discute molto della situazione della squadra.

Antonio Conte ha analizzato con lucidità la sfida contro la Lazio, sottolineando la brutta prestazione della squadra. Non è mancato anche un commento sul suo futuro al Napoli, dopo le parole del presidente De Laurentiis arrivate in settimana. Napoli-Lazio, il commento di Conte: arriva la risposta a De Laurentiis. Antonio Conte ha subito analizzato la sconfitta di questa sera: “Non è stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità, la Lazio ci ha chiuso ed è ripartita. Abbiamo avuto la palla per il 70% e non abbiamo fatto un tiro in porta. Noi non siamo stati bravi a trovare spazi”. Il mister si è poi soffermato sulle senzazioni che sono trapelate in settimana: “Oggi la sensazione che si aveva sin dall’inizio è che ci fosse poca energia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, Conte durissimo: “C’era malessere nello spogliatoio. Futuro? Meglio stare tutti zitti”

LAZIO NAPOLI 02! #LAZIO #NAPOLI #SERIEA #CONTE #SARRI #CALCIO #ANALISIPARITA #ANALISITATTICA

Notizie correlate

Napoli, Conte dopo il tonfo interno con la Lazio: «Non ho percepito il malessere, è stata una legnata nei denti! Mio futuro? Capisco che il nome mio serva per fare paginate e trasmissioni, ma…»Napoli, Antonio Conte ha commentato così la clamorosa sconfitta interna contro la Lazio.

Cagliari-Napoli, Buongiorno svela il retroscena: “Conte ci ha detto questo nello spogliatoio”Alessandro Buongiorno ha raccontato il clima nello spogliatoio del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Napoli-Lazio, Sarri ha i centravanti più sterili d'Europa: ma Isaksen vede Conte e si accende; ? NAPOLI. Giubilato: Penso che ora Conte vorrà testare Alisson Santos dal primo minuto; Napoli Lazio, Conte esulta: il big è pronto a tornare; Parma-Napoli 1-1 le pagelle di Del Genio: Errori di Conte, voto 5. Indeciso su Olivera ma il peggiore è Juan Jesus.

Napoli-Lazio 0-2, a breve Conte in conferenzaL'allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo al sconfitta contro la Lazio di Sarri ... ilnapolista.it

Napoli-Lazio 0-2, Conte: «Le parole di De Laurentiis sul futuro? Non rispondo in pubblico»Da Lazio a Lazio. A distanza di 496 giorni dall'ultima volta, il Napoli di Antonio Conte torna a perdere al Maradona. E lo fa con una prestazione tra le peggiori della stagione. Gli ... ilmattino.it

Napoli-Lazio, le parole dei tifosi dopo la sconfitta casalinga. Di Nico Bastone. #ilmattino #napolilazio #seriea facebook

#Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE x.com