Infortunio Bastoni il difensore sarà convocato per la trasferta di Firenze? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Il difensore sarà convocato per la trasferta di Firenze dopo l'infortunio subito. La sua presenza dipende dalle condizioni ancora da valutare. La squadra ha comunicato che il giocatore sta recuperando e sarà sottoposto a controlli prima della partenza. La decisione finale sulla convocazione verrà presa nei prossimi giorni. La trasferta si svolgerà senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulle condizioni del difensore.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, Chivu convocherà il difensore per la trasferta di Firenze? Ecco tutti i dettagli e le ultime sulle sue condizioni. L’Inter si prepara alla delicata trasferta di Firenze con un occhio di riguardo all’infermeria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni dovrebbe farcela a strappare una convocazione per la sfida contro la Fiorentina, nonostante le sue condizioni non siano ancora al top. Il difensore sta gestendo un problema fisico che ne ha limitato il lavoro atletico negli ultimi giorni, ma filtra ottimismo per la sua presenza nella lista dei convocati di Cristian Chivu. Infortunio Bastoni, il recupero di Bastoni e la fame di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

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#Bastoni, danno e beffa: giallo e infortunio sul fallo a #Rabiot #MilanPress x.com