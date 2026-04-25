La squadra femminile di calcio sta vivendo momenti di preoccupazione dopo l'infortunio al ginocchio subito durante la partita contro la Roma. Le giocatrici e lo staff sono in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di una delle atlete coinvolte. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali riguardo alla natura dell’infortunio o ai tempi di recupero stimati. La società ha risposto con cautela alle notizie circolate.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, apprensione per Beccari: le ultime sulle sue condizioni dopo l’infortunio

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Aggiornamenti e dibattiti

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