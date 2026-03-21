Infortunio Scamacca brutte notizie per Palladino e… per Gattuso! Salterà il playoff Mondiale le ultimissime

Gianluca Scamacca si è infortunato durante un allenamento e ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. L’attaccante italiano, attualmente sotto osservazione, dovrà saltare il playoff mondiale. La notizia interessa direttamente sia l’allenatore della nazionale, sia quello della squadra di club, che vedranno il giocatore assente nelle prossime partite ufficiali. La diagnosi è stata comunicata da Sky.

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