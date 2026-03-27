Infortunio Holm come sta il terzino della Juve? Le ultimissime dalla Continassa non lasciano dubbi! I dettagli

Nella giornata alla Continassa, la Juventus ha ripreso gli allenamenti sotto la guida di Luciano Spalletti, con il focus sulla preparazione dopo la pausa per le Nazionali. Durante la sessione, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni del terzino Holm, coinvolto in un infortunio. Le informazioni ufficiali indicano lo stato attuale del giocatore, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

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