Billy Gilmour non giocherà il Mondiale 2026 con la Scozia dopo l’infortunio al ginocchio subito durante un’amichevole contro Curaçao. L’annuncio ufficiale ha generato preoccupazione anche tra le squadre di club, incluso il Napoli, che conta sul centrocampista. Nessuna altra informazione sulle tempistiche di recupero o dettagli clinici è stata ancora comunicata.

Billy Gilmour salterà il Mondiale 2026 con la Scozia a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato nell’amichevole contro Curaçao. La federazione scozzese ha confermato ufficialmente il forfait del centrocampista del Napoli. Gilmour fuori dal Mondiale: la Scozia perde il suo talento in mezzo al campo. La nazionale scozzese ha comunicato che il classe 2001 non potrà partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. L’infortunio al ginocchio subito durante la partita vinta 4-1 contro Curaçao lo costringerà a un lungo periodo di riabilitazione presso il club azzurro. Una perdita significativa per la Scozia, che vede sfumare uno dei suoi elementi più tecnici nel centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Gilmour, trema anche il Napoli: il comunicato ufficiale fa preoccupare tutti

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