Infortunio Milik altra tegola per la Juventus | lesione per il polacco e stagione finita! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

L’attaccante della Juventus ha subito un infortunio che ha determinato la fine della sua stagione. La società ha diffuso un comunicato ufficiale con i dettagli sulle condizioni fisiche del giocatore. Si tratta di un nuovo episodio nel percorso complicato dell’attaccante, che ha affrontato diversi problemi fisici durante l’anno. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando l’impatto sul reparto offensivo della squadra.

Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Calciomercato Juventus: Cambiaso ‘sacrificato’ in estate? La posizione del club bianconero, il prezzo e dove potrebbe trasferirsi Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione Vlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente! Infortunio Milik, altra...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Milik, altra tegola per la Juventus: lesione per il polacco e stagione finita! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli Notizie correlate Infortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Il bollettinodi Marco BaridonInfortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Infortunio Holm, altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recuperoBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Aggiornamenti e dibattiti Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la JuveSe da una parte la Juve può festeggiare per aver riconquistato il quarto posto in classifica, dall'altra dalla Continassa arrivano pessime notizie in vista di questo finale di stagione. Dopo Vlahovic, ... tuttosport.com Juventus, Milik e l'ultima tegola per Spalletti: l'attacco dei sogni non si vedrà maiNuovo infortunio per il polacco Milik e stagione finita: dovrà osservare oltre un mese di stop, per il tecnico bianconero Spalletti continua l'emergenza davanti visto che anche Vlahovic è ko ... sport.virgilio.it