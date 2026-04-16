Il Benevento ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell’allenatore, che continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione di Serie B. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, confermando la continuità tecnica per il club. La società ha deciso di mantenere l’allenatore in carica, rafforzando così il progetto di consolidamento nel campionato cadetto.

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© Calcionews24.com - Benevento, ufficiale il rinnovo di Floro Flores: il tecnico guiderà le Streghe anche in Serie B! Il comunicato e tutti i dettagli

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