Nel pomeriggio in Sardegna si sono verificati due incendi che si sono sviluppati quasi contemporaneamente nel territorio di Quartu Sant’Elena. Le autorità hanno inviato uomini e mezzi per contenere le fiamme e impedire che si estendessero a zone più vulnerabili. La situazione ha richiesto un intervento immediato per limitare i danni. Non ci sono state segnalazioni di persone coinvolte o di altre emergenze legate agli incendi.

Pomeriggio di grande tensione in Sardegna, dove due incendi sono divampati quasi contemporaneamente nel territorio di Quartu Sant’Elena, costringendo le autorità a mobilitare uomini e mezzi per evitare che le fiamme raggiungessero aree più sensibili. I roghi si sono sviluppati a poche ore di distanza l’uno dall’altro nelle zone di Pitz’e Serra e Fornaci Picci, dando vita a una complessa operazione di emergenza coordinata dal Corpo Forestale. Due incendi in poche ore. Il primo allarme è scattato poco dopo le 13 nella località di Pitz’e Serra, nei pressi della Statale 554. Le fiamme hanno rapidamente interessato la vegetazione dell’area, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre antincendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco nella regione italiana, è battaglia con le fiamme

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