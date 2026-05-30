Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, a Borgo a Mozzano, un incendio è divampato in un deposito di carta di un’azienda locale. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tentato di circoscrivere le fiamme. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni specifici.

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di sabato 30 maggio a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove un vasto incendio ha interessato un deposito di carta della storica azienda Green4, nella zona di Piano di Gioviano. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14.15 e in breve tempo hanno avvolto gran parte della struttura, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia, impegnate in una complessa operazione di spegnimento. Al momento non risultano persone ferite, ma la situazione ha richiesto un’immediata mobilitazione delle autorità a causa dell’intensità del rogo e delle possibili conseguenze per la popolazione residente nelle aree vicine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco nella cartiera: gigantesca nube nera, scatta l’allarme

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