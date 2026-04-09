L' inferno di fuoco visto dal drone | nube nera e fiamme altissime nello stabilimento

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in uno stabilimento situato nella frazione di San Colombano, nel Comune di Meldola. Le immagini riprese da un drone mostrano una colonna di fumo nero e fiamme molto alte che avvolgono l’edificio, creando un quadro di grande intensità visiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio e contenere i danni.

Le immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di Meldola. Una colonna di fumo nero, densa e impenetrabile, si è alzata rendendo l'aria irrespirabile fino a Forlimpopoli, come segnalato da alcuni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Inferno in autostrada, esplode camion cisterna: fiamme altissimeLe prime segnalazioni sono arrivate nelle prime ore della mattina e hanno subito fatto temere il peggio. Incendio all’isola ecologica di Sora: rifiuti a fuoco, nube nera sulla cittàIncendio all'ecocentro di Sora, colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza: arrivano i vigili del fuoco. Temi più discussi: Inferno di fuoco nella notte (FOTO): distrutta una casa a due piani nel centro del paese. Evacuata una famiglia numerosa. Otto corpi dei vigili del fuoco al lavoro; Gigantesca esplosione a Panama, fiamme a un passo dalle auto: 'Il fumo ha invaso tutto' (VIDEO); Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Inferno di fuoco a Roma sud: fiamme altissime divorano un capannone e minacciano le case (FOTO). Inferno di fuoco in casa a Taurano: 65enne ustionata sull’80% del corpoOggi a Taurano un rogo divampato all’interno di un’abitazione ha ridotto in pochi minuti un appartamento in un inferno di fuoco. ilgiornalelocale.it L’INFERNO LIBANESEL'inferno in terra. Per dieci minuti, una violenza apocalittica si è riversata sul Libano dall'attacco più massiccio mai scatenato dall'aviazione israeliana sul Paese dei cedri. Le bombe e i missili d ... 9colonne.it Il reportage: L'inferno è precipitato su Beirut all'improvviso, in una giornata che fino a poche ore prima aveva il sapore leggero della tregua tra Iran e Israele e dell'aria di primavera. Poco dopo le 14, mentre molti erano a pranzo e altri bloccati nel traffico di metà - facebook.com facebook Noi lo diciamo da tempo: all'inferno si va a piccoli passi... #lockdown #iran x.com