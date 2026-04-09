L' inferno di fuoco visto dal drone | nube nera e fiamme altissime nello stabilimento

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in uno stabilimento situato nella frazione di San Colombano, nel Comune di Meldola. Le immagini riprese da un drone mostrano una colonna di fumo nero e fiamme molto alte che avvolgono l’edificio, creando un quadro di grande intensità visiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio e contenere i danni.

Le immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di Meldola. Una colonna di fumo nero, densa e impenetrabile, si è alzata rendendo l'aria irrespirabile fino a Forlimpopoli, come segnalato da alcuni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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