Corea del Sud incendio in una fabbrica di componenti per auto | una gigantesca nube di fumo invade l' aria

In Corea del Sud, un incendio scoppiato in una fabbrica di componenti per auto nella città di Daejeon ha provocato almeno 55 feriti. Una vasta colonna di fumo si è sollevata dall'edificio, visibile da diverse zone della città. I soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire l'emergenza e prestare assistenza alle persone coinvolte.

Home > Esteri > Corea del Sud, incendio in una fabbrica di componenti per auto: una gigantesca nube di fumo invade l'aria Almeno 55 persone sono rimaste ferite in Corea del Sud a causa di un incendio in una fabbrica di componenti per auto nella città di Daejeon. L’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco ha riferito che 35 persone sono in gravi condizioni. I video della scena mostrano una densa nube di fumo grigio che si solleva dal complesso. Non è ancora chiaro quanti lavoratori si trovassero ancora all’interno della struttura. Umberto Bossi, nel 2016 parlava così dell’ipotesi di Salvini leader del centrodestra: “Ci vengono a prendere con i forconi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Sud, incendio in una fabbrica di componenti per auto: una gigantesca nube di fumo invade l'aria Articoli correlati Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo»MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono... Maxi incendio colpisce fabbrica tessile: nube di fumo visibile a chilometri di distanza - VIDEOUn rogo di grosse dimensione si è sviluppato in via Galileo Galilei a Mariglianella. Approfondimenti e contenuti su Corea del Sud incendio in una fabbrica... Temi più discussi: Byd Atto 2, la prova su strada del suv super ibrido; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Il viaggio delle batterie verso una seconda vita; Storia dell’unico dipinto con tutte e tre le sorelle Brontë, ora in tour nei musei asiatici. Corea del Sud, incendio in una fabbrica di componenti per auto: una gigantesca nube di fumo invade l'aria(LaPresse) Almeno 55 persone sono rimaste ferite in Corea del Sud a causa di un incendio in una fabbrica di componenti per auto nella città ... stream24.ilsole24ore.com Corea del Sud, enorme incendio in fabbrica a Daejeon: 50 feriti e dispersi. Il videoSecondo l’Agenzia nazionale antincendio, 24 feriti sono in gravi condizioni, ma non è stato ancora chiarito se qualcuno sia in pericolo di vita. Le fiamme, probabilmente innescate da un’esplosione si ... tg.la7.it Scoperto in Corea del Sud un piccolo dinosauro mai visto prima: è il primo con un cranio completo trovato nel Paese: https://fanpa.ge/jTCLV - facebook.com facebook Corea del Sud, enorme incendio in fabbrica a Daejeon: 50 feriti e dispersi. Il video x.com