Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, un incendio si è sviluppato nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello a Napoli. Le fiamme hanno interessato un’ampia area boschiva, avvicinandosi alle abitazioni vicine. Sono stati inviati i vigili del fuoco per contenere il rogo e prevenire danni alle strutture circostanti. Non sono stati segnalati feriti.

Momenti di forte preoccupazione nel pomeriggio di sabato 30 maggio a Napoli, dove un vasto incendio è divampato nell’area della Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello. Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze di una cava e a poca distanza dalle abitazioni, facendo scattare immediatamente le procedure previste per gli incendi di interfaccia, ovvero quei roghi che minacciano direttamente zone urbanizzate e centri abitati. La situazione ha richiesto un rapido intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale e delle forze dell’ordine, impegnati nel contenimento del fronte di fuoco e nel monitoraggio costante dell’evoluzione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco a Napoli, le fiamme minacciano le case: scatta l’emergenza

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