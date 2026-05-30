Inferno di fuoco a Napoli le fiamme minacciano le case | scatta l’emergenza

Da thesocialpost.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, un incendio si è sviluppato nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello a Napoli. Le fiamme hanno interessato un’ampia area boschiva, avvicinandosi alle abitazioni vicine. Sono stati inviati i vigili del fuoco per contenere il rogo e prevenire danni alle strutture circostanti. Non sono stati segnalati feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di forte preoccupazione nel pomeriggio di sabato 30 maggio a Napoli, dove un vasto incendio è divampato nell’area della Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello. Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze di una cava e a poca distanza dalle abitazioni, facendo scattare immediatamente le procedure previste per gli incendi di interfaccia, ovvero quei roghi che minacciano direttamente zone urbanizzate e centri abitati. La situazione ha richiesto un rapido intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale e delle forze dell’ordine, impegnati nel contenimento del fronte di fuoco e nel monitoraggio costante dell’evoluzione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

inferno di fuoco a napoli le fiamme minacciano le case scatta l8217emergenza
© Thesocialpost.it - Inferno di fuoco a Napoli, le fiamme minacciano le case: scatta l’emergenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incendio al teatro Sannazaro a Napoli: le fiamme avvolgono la cupola

Video Incendio al teatro Sannazaro a Napoli: le fiamme avvolgono la cupola

Notizie e thread social correlati

Si estende l'incendio di Città Sant'Angelo, le fiamme minacciano le case: "Cenere e fumo ovunque" [FOTO]Nella giornata di martedì 12 maggio si è verificato un incendio di sterpaglie e vegetazione a Marina di Città Sant'Angelo, tra via Torre Costiera e...

Vasto incendio a Fabbriche di Vergemoli, le fiamme minacciano le abitazioni. In azione i vigili del fuocoUn vasto incendio si è sviluppato oggi in Toscana, coinvolgendo un’area boschiva nei pressi di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana.

Temi più discussi: Alghero, un altro inferno di fuoco in aeroporto: incendio distrugge decine di auto in sosta – VIDEO; Inferno di fuoco incenerisce i tubi di plastica di un cantiere: aperta un'inchiesta; Inferno di fuoco su Kiev, Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo della notte scorsa; Inferno di fuoco alle porte di Milano, incendio in un'azienda agricola: salvati 510 bovini, 60 vigili del fuoco al lavoro.

inferno di inferno di fuoco aInferno di fuoco a Napoli, le fiamme minacciano le case: scatta l’emergenzaMomenti di forte preoccupazione nel pomeriggio di sabato 30 maggio a Napoli, dove un vasto incendio è divampato nell'area della Pineta Camaldoli-Pianura, in ... thesocialpost.it

inferno di inferno di fuoco aInferno di fuoco all’aeroporto di Alghero: distrutte decine di auto in sostaUn violento incendio distrugge circa cinquanta vetture in un autonoleggio vicino all'aeroporto di Alghero. Si indaga sulla pista dolosa ... cagliaripad.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web