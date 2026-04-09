Un vasto incendio si è sviluppato oggi in Toscana, coinvolgendo un’area boschiva nei pressi di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana. Le fiamme minacciano alcune abitazioni nelle vicinanze, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per contenere il fuoco. La giornata ha visto anche altri incendi nella regione, tra cui uno all’Argentario. Non sono ancora stati riportati danni a persone o edifici.

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 9 aprile 2026 – Giornata di incendi in Toscana. Dopo il rogo divampato all’Argentario, le fiamme hanno attaccato un’area boschiva nei pressi di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana. Il rogo è scoppiato in prossimità del centro abitato, in un’area con una forte pendenza e di difficile accesso. Sul posto operano senza sosta gli operai forestali e un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. A sostegno del lavoro delle squadre di terra e per accelerare le operazioni di spegnimento è in arrivo un elicottero regionale. In azione anche personale dei Vigili del fuoco. Considerando che non è possibile intervenire via terra, le operazioni andranno avanti, probabilmente, per tutta la notte e la giornata di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vasto incendio a Fabbriche di Vergemoli, le fiamme minacciano le abitazioni. In azione i vigili del fuoco

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