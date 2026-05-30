Un uomo di circa 60 anni ha avuto un infarto in strada a Calcinelli. Un volontario lo ha trovato in arresto cardiaco e ha iniziato le manovre di rianimazione. Dopo quattro scariche di defibrillatore, il cuore ha ripreso a battere. Il soccorso è proseguito fino all’arrivo dei mezzi di emergenza, che hanno trasferito l’uomo in ospedale.

Pesaro, 30 maggio 2026 – È vivo grazie a una catena dei soccorsi che ha funzionato alla perfezione. Un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un arresto cardiaco a Calcinelli, ma dopo lunghi minuti di manovre salvavita il suo cuore ha ripreso a battere. Oggi è ricoverato, vigile e in condizioni considerate buone dai sanitari. L’allarme è scattato in serata con l’attivazione del sistema Dae Marche. Tra i primi a intervenire c’è stato un volontario che, pur non avendo con sé il defibrillatore, ha raggiunto rapidamente il paziente e ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Un intervento decisivo per mantenere ossigenati gli organi vitali nei minuti più delicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infarto in strada: salvato da un volontario e 4 scariche di defibrillatore

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Seconds That Saved a Life: Chester Gap First Responders Show Value of Rural Coverage

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