Infarto in strada uomo salvato da due agenti della polizia locale

Un uomo ha avuto un infarto mentre si trovava in strada in via Barbieri, nel quartiere Navile. Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia locale, che sono arrivati dopo aver ricevuto l’allerta dal sistema Dae Responder. A collaborare nelle operazioni di soccorso anche un infermiere residente nella zona, che ha assistito l’uomo fino all’arrivo delle ambulanze. La tempestività degli interventi ha permesso di stabilizzare la situazione.

Storia a lieto per un uomo colpito da infarto mentre si trovava in via Barbieri, al Navile. A salvarlo è stata la prontezza di un infermiere residente in zona e di due agenti della polizia locale, giunti sul posto dopo essere stati allertati dal sistema Dae Responder.Si tratta di un’applicazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it 3 years in prison, sold to a casino, she turns to a billionaire, he goes mad with jealousy Notizie correlate Va in arresto cardiaco: 50enne salvato da due agenti della polizia locale di BolognaBologna, 15 aprile 2026 – Due agenti della polizia locale hanno salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco. Cade dal monopattino e sviene in strada: uomo salvato dalla polizia localePaura nel tardo pomeriggio a Castellabate, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dal monopattino lungo una strada già nota per diversi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Malore improvviso in strada: rianimato sul posto e portato d'urgenza al Civile - BresciaToday; L’infarto, il massaggio e la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: Così abbiamo salvato una vita; Ciclista si accascia a bordo strada: 49enne stroncato da un infarto; Si accascia a terra all'improvviso in strada a Milano: gravissimo. Infarto in strada a Lumezzane, 52enne trasportato d’urgenza al CivileIl malore nel tardo pomeriggio di Pasquetta in via Turati. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza al Civile di Brescia. quibrescia.it Ha un infarto in strada, rianimato dai medici dell’ambulanza: 83enne salvato a EboliColpito da un infarto improvviso mentre passeggia in strada, si accascia a terra in preda agli spasmi. Ma viene soccorso e rianimato dal personale dell'ambulanza dei volontari della Vopi (Volontari ... fanpage.it "Don Fermín è morto d’infarto nel suo negozio, un mercoledì mattina. E il suo gatto è seduto lì fuori da tre settimane, aspettando che riapra. Vivevano insieme da otto anni, Don Fermín e il gatto. Tutto era iniziato quando l’animale era comparso un giorno all’i - facebook.com facebook Mircea Lucescu ci ha lasciati questa sera. L’infarto che lo aveva colpito qualche giorno fa è stato per lui fatale. In carriera, ha vinto 36 trofei alla guida di 8 squadre. Ha allenato anche Pisa, Inter e Brescia. Lucescu aveva 80 anni. #Lucescu x.com