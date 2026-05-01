A Legnano, un uomo di 53 anni è stato soccorso da alcuni passanti che hanno utilizzato il defibrillatore di una palestra vicina dopo averlo trovato in difficoltà in strada. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove si trova in terapia intensiva. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause del malore.

Legnano (Milano), 1 maggio 2026 – È ancora in terapia intensiva in ospedale a Legnano, salvato dai presenti che hanno utilizzato il defibrillatore automatico di una vicina palestra evitando così che l’arresto cardiaco potesse essergli fatale. L’episodio è accaduto ieri sera in via Parma, dopo le 21, quando un medico 53enne, in servizio presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Legnano, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre rientrava a casa dopo una partita di calcetto. Il 53enne si è sentito male ed è stato subito assistito da alcuni passanti che, dopo aver chiamato i soccorsi, hanno prelevato il defibrillatore presente nel vicino palazzetto dello sport e lo hanno utilizzato per provare a salvargli la vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, si sente male in strada: 53enne salvato con il defibrillatore di una palestra

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