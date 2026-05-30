Individuati oltre 12mila lavoratori a ’nero’

Nelle operazioni contro il lavoro nero, sono stati individuati oltre 12.000 lavoratori irregolari. Le verifiche sono state condotte in diverse aziende della zona, con controlli su documenti e contratti. Sono state sanzionate numerose imprese per aver impiegato dipendenti senza regolare contratto. Le ispezioni proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di contrastare ulteriormente il fenomeno. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle aziende coinvolte o le regioni interessate.

GROSSETO Nell’ambito del dispositivo finalizzato al contrasto del fenomeno del lavoro nero e irregolare, i reparti della Guardia di finanza che lavorano in maniera uniforme in tutta Italia, nel corso del 2025 hanno individuato circa 12mila lavoratori in nero e 16mila lavoratori irregolari e accertato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento a fenomeni di illecita esternalizzazione di manodopera per circa 980 milioni di euro, provvedendo a denunciare 774 soggetti per reati tributari, di cui 10 arrestati, e ad eseguire sequestri per 186 milioni euro. Sono state inoltre denunciate 128 persone per il reato di " caporalato " di cui 5 arrestati, a danno di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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