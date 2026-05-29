Nel 2025, la Guardia di Finanza prevede di individuare circa 12 mila lavoratori in nero. I numeri indicano un aumento del fenomeno, con un impatto maggiore sui lavoratori meno tutelati. Le operazioni di controllo sono state intensificate per contrastare questa illegalità. La lotta al lavoro irregolare resta al centro delle attività delle forze dell’ordine.

Faro della Guardia di Finanza sul lavoro nero: i numeri svelano un fenomeno in crescita, dove a pagare sono sempre i più deboli. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Lavoro, Gdf: nel 2025 individuati 12 mila lavoratori in nero

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