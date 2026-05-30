A dieci anni dall’apertura dello studio in India, D’Andrea & Partners ha ampliato la sua presenza nel Paese. L’Avvocato Carlo D’Andrea, managing partner e vicepresidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina, ha commentato il percorso dell’azienda, evidenziando come il mercato indiano sia passato da una scommessa a un sistema strutturato. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sui progetti futuri.

A dieci anni dall’avvio della presenza in India di D’Andrea & Partners, chiediamo all’Avv. Carlo D’Andrea — Managing Partner dello studio e Vicepresidente nazionale della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina — di rileggere questo percorso. Non tanto per raccontare una storia aziendale, quanto per utilizzare quell’esperienza come chiave di lettura della trasformazione dell’India nell’ultimo decennio. “Dieci anni sono abbastanza per capire se una scelta aveva una logica strategica oppure no”, osserva D’Andrea. “Quando abbiamo deciso di avviare la nostra presenza in India, nel 2015, lo abbiamo fatto in continuità con il percorso già intrapreso in Asia, in particolare in Cina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - India, dieci anni dopo: un Paese che da scommessa è diventato sistema

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How India Built a Country the World Tried to Stop

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