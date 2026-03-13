Quel paese brianzolo molto speciale che adesso è diventato un podcast

Un paese brianzolo ha avviato un progetto innovativo trasformando la sua storia in un podcast. Il focus è sulla vita di persone anziane e sul modo in cui affrontano le malattie, mettendo in primo piano le loro emozioni, i talenti e il modo di vivere che li rende unici. La narrazione si concentra sulla persona, evidenziando le fragilità senza dimenticare le caratteristiche che le rendono speciali.

Raccontare una vecchiaia diversa, una malattia affrontata in modo diverso dove al centro c’è e resta la persona con le sue fragilità, ma ancora prima coi sui talenti, le sue emozioni e quel modo di “vivere” diverso rispetto ai canoni. Perché qui, in questo borgo speciale, la malattia e l’avanzare del tempo vengono vissuti in modo unico. Stiamo parlando del Paese Ritrovato, il villaggio a misura di persona malata di Alzheimer unico in Italia. Un gioiello, gestito dalla cooperativa La Meridiana, che richiama studiosi da tutto il mondo e che adesso è diventato anche un podcast. Un podcast intitolato “Tutto il tempo che rimane” realizzato da GE HealthCare Italia e Chora Media per riscoprire la vecchiaia tra storie di cura e comunità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

C'è un pitbull che gira da solo in paese: adesso i residenti hanno pauraDa settimane una femmina di Pitbull marrone e bianca vaga affamata e impaurita per le strade di Rezzato.

Speciale Storie d’Italia – Niscemi, il paese che franaPuntata speciale dedicata alla frana che ha colpito Niscemi, Comune in provincia di Caltanissetta e che ha costretto le autorità a disporre...