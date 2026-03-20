UniBg OnAir tre anni dopo | Da sfida a realtà consolidata una scommessa vinta

Dopo tre anni di attività, UniBg OnAir si presenta come un progetto ormai stabile, passato dall’essere una sfida all’essere una realtà consolidata. La piattaforma ha coinvolto studenti, docenti e personale universitario, offrendo contenuti e iniziative nel settore dell’informazione universitaria. Ora si guarda avanti, senza perdere di vista le basi su cui si è costruita questa esperienza.

Bergamo. C’è un tempo per celebrare, un tempo per trarre un bilancio e fare i conti, un tempo per gettare il cuore oltre l’ostacolo e guardare al futuro. A volte, come per l’anniversario della webradio dell’Università di Bergamo, che nei giorni scorsi è sbarcata sulla homepage di Bergamonews portando la vitalità della propria proposta musicale e dei propri programmi, questi diversi tempi coincidono. Tre anni fa, il 20 marzo 2023, nasceva UniBg OnAir: una scommessa, un progetto che il responsabile, il professor Fabio Cleto, delegato del Rettore, definisce “un po’ esperimento sociale, un po’ sperimentazione gestionale, un po’ teatro di relazioni concrete fra persone, impegnate a definire obiettivi comuni, ruoli, confini e direzioni da percorrere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette, podcast e rubriche: “La sfida? Aprirsi al territorio”Da lunedì 2 marzo con un semplice click potete ascoltare la webradio dell’Università di Bergamo direttamente dalla hompeage del quotidiano. UniBg OnAir: da oggi, ancor più voce e parola alle nuove generazioniContinua la programmazione di UniBg OnAir, il ponte fra l’Università degli studi di Bergamo e la città, il luogo di incontro per giovani e fra le... Altri aggiornamenti su UniBg OnAir Temi più discussi: UniBg OnAir, tre anni dopo: Da sfida a realtà consolidata, una scommessa vinta; La settimana di UniBg OnAir: intrattenimento, incontri, interviste; UniBg OnAir: da oggi, ancor più voce e parola alle nuove generazioni; Among Us: una puntata sulle leggende di Bergamo. La settimana di UniBg OnAir: intrattenimento, incontri, intervisteSi arricchisce la programmazione di UniBg OnAir, la webradio dell’Università di Bergamo, con incontri sorprendenti fra persone e parole ... bergamonews.it Tiny. I concertini di UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania, niente orpelli e tanta onestà, UniBg OnAir propone T ... bergamonews.it La seconda puntata del podcast di Mattia Lucchini, station manager di UniBg OnAir - facebook.com facebook