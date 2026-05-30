Incursione d’arte alla mostra di Banksy | all’ingresso compare un’opera firmata Hxoro

Notizia in breve

Durante la notte, un’opera d’arte è stata collocata davanti all’ingresso di una mostra dedicata a Banksy. L’opera è firmata da Hxoro e si trova all’ingresso dell’esposizione. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dell’opera o sulle modalità di inserimento. La presenza dell’opera è stata notata all’apertura della mostra, senza ulteriori interventi o comunicazioni ufficiali.