Incursione d’arte alla mostra di Banksy | all’ingresso compare un’opera firmata Hxoro
Durante la notte, un’opera d’arte è stata collocata davanti all’ingresso di una mostra dedicata a Banksy. L’opera è firmata da Hxoro e si trova all’ingresso dell’esposizione. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dell’opera o sulle modalità di inserimento. La presenza dell’opera è stata notata all’apertura della mostra, senza ulteriori interventi o comunicazioni ufficiali.
Fano (Pesaro e Urbino) sabato 30 maggio 2026 - Un’opera comparsa nella notte, davanti alla porta della mostra dedicata a Banksy. Non un danneggiamento, non uno sfregio, ma un gesto inatteso. Un’incursione d’arte, firmata. Questa mattina alcuni passanti, attraversando piazza Cleofilo, si sono trovati davanti all’ingresso della chiesa di Santa Maria del Suffragio una colonna bianca, un cubo blu intenso, quasi una piccola vasca di mare trattenuta, e due mani metalliche che si cercano, si sfiorano, si stringono. Sul piedistallo una parola sola: “Insieme”. Accanto, la firma Hxoro. E poi un QR code, piccolo dettaglio contemporaneo dentro un gesto antico come l’arte pubblica: lasciare qualcosa in un luogo e aspettare che qualcuno lo trovi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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