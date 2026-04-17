Sequestrate 143 opere d' arte false di Warhol Haring e Banksy | esposte a Reggio alla mostra Pop to Street Art | lnfluences

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza hanno sequestrato 143 opere d'arte false, attribuite a artisti come Andy Warhol, Keith Haring e Banksy. Le opere, tutte contraffatte, sono state trovate e sequestrate durante un'indagine coordinata dalla procura di Reggio Calabria. Le opere sono ora esposte nella mostra intitolata

Sono in tutto 143 le opere d'arte, falsamente attribuite agli artisti Andy Warhol, Keith Haring e Bamski, e per questo sequestrate dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza, nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria.Le opere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Andy Warhol torna a Ferrara. In mostra ai Diamanti centocinquanta capolavori del padre della ’pop art’Franchella L’immagine serigrafica di Wilhelmina Ross, drag queen e performer che ha avuto la possibilità di posare per Andy Warhol, proiettata sulla... Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”In questa puntata de Il Sogno di Fernando, ideato e condotto da Christian Grifa, ci immergiamo nel fascino del Barocco a Manfredonia: un viaggio tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Falsi di Warhol, Haring e Banksy esposti a Reggio: sequestrate 143 opere della mostra Pop to Street Art; False opere d'arte esposte alla mostra Pop street art influences; Reggio Calabria, i carabinieri del Tpc di Cosenza sequestrano 143 opere false in mostra su Warhol, Haring e Banksy · LaC News24; Reggio, sequestrate 143 opere d’arte false: smantellato sistema criminale internazionale. Reggio Calabria, sequestrate 143 opere d’arte false esposte alla mostra Pop to Street ArtI Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza nel corso di un'articolata indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il ... inquietonotizie.it Pop art, sequestrate 143 opere false di Warhol, Haring e BanksySono 143 complessivamente le opere d'arte, attribuite ad Andy Warhol, Keith Haring e Banksy, risultate false e per questo sequestrate dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza ... ansa.it False opere d'arte esposte alla mostra "Pop street art influences". I carabinieri ne sequestrano oltre cento attribuite a Andy Warhol e Keith Haring. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/false-opere-darte-esposte-alla-mostra-pop-street-art-influence facebook