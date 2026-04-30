A Londra compare una statua di Banksy | ecco il significato dell’opera – Il video

A Londra è stata installata una nuova statua nel centro città, raffigurante un uomo che cammina oltre il bordo di un piedistallo. L’opera è stata mostrata in un video pubblicato online il 29 aprile e ha attirato l’attenzione di passanti e media. La statua rappresenta un uomo in piedi sulla sommità di un supporto, con una postura che suggerisce movimento o sfida. Nessuna motivazione ufficiale è stata comunicata riguardo alla scelta di questa figura o al significato dell’opera.

Il 29 aprile nel centro di Londra è comparsa una nuova statua che raffigura un uomo mentre cammina oltre il bordo di un piedistallo. Subito è iniziata a circolare la voce che si trattasse di un’opera di Banksy. E oggi è arrivata la conferma: sul suo account Instagram l’artista ha pubblicato un video in cui mostra l’opera d’arte e i momenti notturni della sua installazione. La figura della statua regge un’asta con una bandiera e ha un tessuto gli copre il volto. La firma di Banksy si trova alla base della statua. Secondo Euronews, la statua potrebbe essere letta come un politico con il volto coperto da una bandiera, cioè da un patriottismo mal riposto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Roma, danneggiata la statua dell’Elefantino: staccata una zanna dell’opera del Bernini in piazza MinervaLa statua dell’Elefantino che sorregge l’obelisco di Piazza Minerva, a Roma, è danneggiata. Leggi anche: Israele condanna il soldato dell’Idf che colpisce a mazzate una statua di Gesù. Netanyahu: contrario ai nostri valori (video) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un ampliamento a Londra dimostra che con meno materiali si può creare un'abitazione più spaziosa; La competizione globale per il tè; Oltre il muro, il keniano Sawe vince la maratona di Londra in meno di due ore; Peggy Guggenheim a Londra, il momento prima - Venezia. A Londra compare una statua firmata da Banksy. Trovata di marketing o davvero una nuova opera dell’artista?In Waterloo Place, la statua in gesso issata su un piedistallo raffigura un uomo elegante che incede con passo autoritario, con il volto coperto da una grande bandiera che ne ridicolizza la postura ... artribune.com La statua apparsa a Londra (forse) firmata BanksyUna statua apparsa a Londra e forse firmata Banksy mostra una figura che marcia cieca sotto una bandiera: un’opera non ancora confermata che accende il dibattito. collater.al Il giorno in cui Dio" tremò: L'incontro tra Eric Clapton e Jimi Hendrix Londra, **1° ottobre 1966**. Eric Clapton è all'apice della sua fama con i **Cream**; sui muri della città compare ovunque la scritta "Clapton is God". Quella sera, al Central London Polytechni - facebook.com facebook