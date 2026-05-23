Spalletti e la Juve avanti insieme | piena fiducia di Elkann! Il tecnico fa 5 richieste per il mercato

Il tecnico è stato confermato alla guida della squadra e si trova al centro del progetto. Il presidente ha espresso piena fiducia, confermando l’intenzione di proseguire insieme. Il tecnico ha presentato cinque richieste specifiche per il mercato estivo, che riguardano diversi giocatori e ruoli. La direzione sta valutando le priorità e le possibilità di accontentare le richieste in vista della prossima stagione.

Spalletti e la Juve, avanti insieme: piena fiducia di Elkann! Il tecnico al centro del progetto, e fa 5 richieste per il mercato estivo. La Juventus vuole andare avanti con Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà bianconera, con John Elkann in prima linea, avrebbe deciso di confermare la fiducia nell’ex ct della Nazionale anche in vista della prossima stagione. Il momento resta delicatissimo, soprattutto dopo il pesante ko con la Fiorentina, che ha complicato enormemente la corsa alla prossima Champions League. La qualificazione resta appesa agli ultimi 90 minuti e a una combinazione di risultati difficile, ma la linea della società appare chiara: il progetto con Spalletti non dovrebbe interrompersi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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