Concorso Giana Anguissola premiati gli studenti delle scuole medie
L'ex chiesa del Carmine nella mattinata del 12 maggio è stata teatro della cerimonia di premiazione del concorso letterario "Giana Anguissola" per gli studenti delle scuole medie. Ospite d'onore dell'evento, giunto alla 20° edizione, lo scrittore Marco Magnone, partner e Chief Editor di "Book on.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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