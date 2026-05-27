Open day all' Ente Nazionale Sordi aperitivo silenzioso a Firenze

Il 4 e il 6 giugno 2026 si terrà un open day presso l’Ente Nazionale Sordi di Firenze, accompagnato da un aperitivo silenzioso. Contestualmente, si svolgerà il Sant’Ambrogio in Festival, intitolato “Relazioni”. L’evento prevede momenti di presentazione e incontri, senza coinvolgimento di parole, in un’atmosfera di comunicazione non verbale. Sono previsti spazi dedicati alla cultura e alla sensibilizzazione sulla sordità.

Il Sale all’Ente Nazionale Sordi di Firenze - 4 e 6 giugno 2026 Gentilissimi, siamo lieti di comunicarvi che il 4 e 6 giugno 2026 ci sarà il Sant’Ambrogio in Festival dal titolo “Relazioni”. In occasione di queste giornate di festival ci sarà l’apertura del nostro Ente a tutte le persone per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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OPEN DAY ENS TORINO - Giovedì 14 Maggio 2026

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