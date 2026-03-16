La rabbia dei residenti Basta soste selvagge

I residenti della zona si sono riuniti per protestare contro le soste selvagge sui marciapiedi, che impediscono il passaggio e creano disagio. Tra loro c’è Mario Soncini, 84 anni, ex capostazione di Trenitalia, che si è fatto portavoce delle loro lamentele. La protesta nasce dalla difficoltà di muoversi liberamente e dalla presenza costante di veicoli parcheggiati in modo irregolare.

"Basta con la sosta selvaggia sui marciapiedi, noi residenti qui non riusciamo neanche a passare". A guidare la protesta è Mario Soncini, 84 anni, capostazione di Trenitalia in pensione, ma ancora lucido e arzillo nel far valere le sue ragioni da cittadino. Siamo in viale Montefiorino, una laterale di viale Umberto I dove gli abitanti denunciano, specialmente nel weekend, una fila interminabile di auto parcheggiate a bordo strada. "La maggior parte di chi mette qui l’auto deve andare al supermercato NaturaSì che si è insediato qui da oltre un anno – chiosa Soncini – Parcheggiano sul marciapiede e noi pedoni non riusciamo a passare. Spesso mi tocca chiudere gli specchietti delle auto per riuscire a infilarmi a fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei residenti "Basta soste selvagge" Articoli correlati "Via Epicuro è una discarica", la rabbia dei residentiTre interventi immediati: la bonifica urgente dell'area, fototrappole per incastrare gli incivili e la verifica della raccolta rifiuti a Latina Scalo. Firenze, strage di specchietti in via Pisana, la rabbia dei residentiFirenze, 17 gennaio 2026 - Una strage di specchietti, stamani all'alba, appena fuori porta San Frediano a Firenze. Contenuti e approfondimenti su La rabbia dei residenti Basta soste... Temi più discussi: La rabbia dei residenti Basta soste selvagge; Taranto, una discarica in via Maestri del Lavoro. La rabbia dei residenti: Ora basta; Se basta un po’ di pioggia per allagare una strada; L’asfaltatura è a metà, la rabbia dei residenti di via Zenson. La rabbia dei residenti Basta soste selvaggeBasta con la sosta selvaggia sui marciapiedi, noi residenti qui non riusciamo neanche a passare. A guidare la protesta è Mario Soncini, 84 anni, capostazione di Trenitalia in pensione, ma ancora ... ilrestodelcarlino.it Taranto, una discarica in via Maestri del Lavoro. La rabbia dei residenti: «Ora basta»Cresce il malcontento dei residenti nel quartiere Salinella di Taranto per le condizioni di degrado in cui versa via Maestri del Lavoro d’Italia. A sollevare la denuncia sono stati i cittadini di via ... lagazzettadelmezzogiorno.it Malen, stavolta, non basta. Il Como vince in rimonta, ma la Roma protesta #SportMediaset - facebook.com facebook Si ma anche basta con sta storia…probabilmente rischi di dare più visibilità così che in silenzio. Diventa pesante … x.com