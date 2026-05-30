Incidente sul lavoro | si ribalta un rullo compattatore grave un operaio di 35 anni

Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo che un rullo compattatore si è ribaltato durante un intervento di lavoro nel Sannio. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri nel Sannio. Un operaio di 35 anni, impegnato per conto di ANAS nei lavori di manutenzione e rifacimento della strada statale 369 tra i territori di Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti, è rimasto ferito dopo il ribaltamento del rullo compattatore che stava manovrando. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo il tratto interessato dai lavori. L’uomo è rimasto incastrato nella cabina di guida, riportando un trauma alla testa. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il ferito dal mezzo e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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