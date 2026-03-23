Incidente sul lavoro a Castellabate | si ribalta una gru ferito un operaio

Tensione nel pomeriggio di oggi, a Castellabate: per cause da accertare, una gru si è ribaltata durante un intervento presso l’impianto di depurazione. L’operaio alla guida del mezzo è rimasto ferito, precipitando in una delle vasche dell’impianto stesso. Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con una eliambulanza per trasportare il malcapitato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, per le cure del caso. Indagano, intanto, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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