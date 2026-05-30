Un incidente ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo. Un ragazzo di 13 anni ha raccontato alla madre di aver visto “la morte in faccia” durante l’incidente. La madre ha dichiarato di voler aiutare la figlia a dimenticare quanto accaduto, aggiungendo che lei e il marito stanno cercando di farlo, anche se sono consapevoli della difficoltà. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o le conseguenze dell’incidente.

«Credetemi, vorrei fare dimenticare a mia figlia cosa è successo, con mio marito ci proviamo ma so che è difficile». Angela, 49 anni, ha la voce rotta dall’emozione e tutta la notte non ha dormito per controllare sua figlia, 13 anni, studentessa di terza media e una dei nove alunni che ieri erano sullo scuolabus che si è capovolto in via Salemi a Mazara del Vallo, dopo lo scontro con una Nissan Qashqai senza assicurazione e condotta da un uomo senza patente. La ragazza, che ha riportato un ematoma a un gamba ed è stata già dimessa, continua a ripeterle: "Mamma ho visto la morte con gli occhi". Angela parla con l’ANSA da casa sua a Borgata Costiera, una frazione di Mazara del Vallo dove si conoscono tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidente scuolabus a a Mazara del Vallo, 13enne alla madre: "Ho visto la morte in faccia"

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